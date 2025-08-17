Habertürk
Habertürk
        ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu | Dış Haberler

        ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu bildirdi

        Giriş: 17.08.2025 - 12:24 Güncelleme: 17.08.2025 - 12:24
        ABD Gazze halkına vize verilmesini durdurdu
        ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu.

        ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

        Habertürk Anasayfa