ABD: Gazze'de ateşkes yakın

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve "İran gibi düşmanların" ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade etti.

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.