ABD Gazze'de ateşkes teklifini tartışıyor

ABD'nin, Hamas'ın kabul ettiği Gazze ateşkes planını tartışmaya devam ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

REKLAM advertisement1

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarının yanı sıra "dünyanın dört bir yanında patlak veren çatışmalar konusunda" çalıştığını iddia eden Leavitt, "Tabii ki başkan, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için çok zaman harcıyor, bu çatışmaların da sona ermesini istiyor." dedi.

Leavitt, AA muhabirinin Hamas'ın dün kabul ettiğini duyurduğu, Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu planı ABD'nin destekleyip desteklemediği sorusuna, "Başkanının dün sosyal medyada bu çatışma hakkında çok sert bir açıklama yapmasının ardından Hamas'ın bu teklifi kabul etmesinin bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. ABD bunu tartışmaya devam ediyor." yanıtını verdi.

REKLAM

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından dün yaptığı paylaşımda, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün Hamas'ın "yok edilmesiyle" mümkün olacağını savunmuştu.

Trump, paylaşımında, "Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas ile yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur." ifadesini kullanmıştı. Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu Hamas, dün yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti. Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, ara bulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadesine yer verilmişti.