Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. STAT: Ahmed Bin Ali Stadı

SAAT: 22.00

HAKEM: Abdulrahman Al Jassim (Katar)

YAYIN: TRT Spor İLK 11'LER ABD: Turner, Dest, Ream, Zimmerman, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Sargent, Pulisic, Weah GALLER: Hennesey, Williams, Davies, Mepham, Rodon, Wilson, Ramsey, Ampadu, Gareth Bale, James, Roberts

ABD ile Galler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez birbirlerine rakip oldu. B Grubu'ndaki diğer maçta İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmişti.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ RAKİPLER ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi. Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı.