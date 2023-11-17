ABD Florida'da gökyüzü düz bir çizgi halinde ikiye bölündü: Bir taraf gece bir taraf gündüz
ABD'nin Florida eyaletinde gökyüzünü ikiye bölen gün batımı, sosyal medyada gündem oldu. Işık yanılsamasıyla oluşan inanılmaz görüntü insanları şaşkına çevirdi
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GÖKYÜZÜ İKİYE BÖLÜNDÜ
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan gün batımı sosyal medyada viral oldu. Ortaya çıkan optik yanılsama birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Twitter'da (X) paylaşılan videoda sağ tarafta canlı kırmızı renkte gözüken gün batımı renklerinin yanı sıra sol tarafta yer alan karanlık bulutlar ortadan ikiye bölünmüş gökyüzünü ortaya çıkardı.
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IŞIK YANSILSAMASI GÖKYÜZÜNDE İNANILMAZ GÖRÜNTLER OLUŞTURDU
Manzaranın gökyüzünü kaplayan bulutlardan dolayı ortaya çıktığı atfediliyor. Bulutlar doğrudan gelen Güneş ışığını engelleyerek gökyüzünde eşi benzeri olmayan bir görüntü oluşturuyor.
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Kaynak: Reddit