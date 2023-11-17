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        Haberler Dünya ABD Florida'da gökyüzü adeta ikiye bölündü: Bir taraf gece bir taraf gündüz

        ABD Florida'da gökyüzü düz bir çizgi halinde ikiye bölündü: Bir taraf gece bir taraf gündüz

        ABD'nin Florida eyaletinde gökyüzünü ikiye bölen gün batımı, sosyal medyada gündem oldu. Işık yanılsamasıyla oluşan inanılmaz görüntü insanları şaşkına çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:09
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          GÖKYÜZÜ İKİYE BÖLÜNDÜ

          Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan gün batımı sosyal medyada viral oldu. Ortaya çıkan optik yanılsama birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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          Twitter'da (X) paylaşılan videoda sağ tarafta canlı kırmızı renkte gözüken gün batımı renklerinin yanı sıra sol tarafta yer alan karanlık bulutlar ortadan ikiye bölünmüş gökyüzünü ortaya çıkardı.

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          IŞIK YANSILSAMASI GÖKYÜZÜNDE İNANILMAZ GÖRÜNTLER OLUŞTURDU

          Manzaranın gökyüzünü kaplayan bulutlardan dolayı ortaya çıktığı atfediliyor. Bulutlar doğrudan gelen Güneş ışığını engelleyerek gökyüzünde eşi benzeri olmayan bir görüntü oluşturuyor.

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          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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