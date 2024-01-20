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        Haberler Dünya ABD, Filistinli Amerikalı gencin İsrail askerlerince öldürülmesinden "endişeli"

        ABD, Filistinli Amerikalı gencin İsrail askerlerince öldürülmesinden "endişeli"

        ABD yönetimi, 17 yaşındaki Tevfik Hicazi adlı Filistinli Amerikalı gencin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesini "ciddi endişeyle" karşıladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:51
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        ABD, Filistinli Amerikan gencin öldürülmesinden endişeli
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü 17 yaşındaki gençle ilgili soruyu yanıtladı.

        Kirby, ABD yönetimi olarak Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi adlı gencin öldürüldüğü haberlerini gördüklerini ve bundan ciddi endişe duyduklarını belirtti.

        İsrail yönetiminden konuyla ilgili kapsamlı bilgi isteyeceklerini kaydeden Kirby, olayın aydınlatılması konusunu da takip edeceklerini aktardı.

        Hicazi, Ramallah'ın doğusundaki Uyun el-Haramiye bölgesinde İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurulmuş, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

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