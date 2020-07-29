AA

ABD yönetimi, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, aralarında Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın de bulunduğu bazı Suriyeli isimleri yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında ilk yaptırım kararını geçen ay verdiklerini belirterek, "ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıkları, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında aldığı 14 yeni yaptırım kararıyla Esad rejimine karşı kampanyasını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bugün alınan yaptırım kararlarını, Esad rejiminin 2011 ve 2019'daki "en korkunç zulümlerinin kurbanlarının anısına" bu olayların gerçekleştiği bölgelere atfen "Hama ve Maarratünnuman" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Pompeo, "Esad rejiminin ordusu, vahşilik, baskı ve yolsuzluk sembolü haline gelmiştir. Yüz binlerce insanı öldürdüler, barışçıl protestocuları tutuklayıp işkence ettiler, okulları, hastaneleri ve pazar yerlerini insan hayatını önemsemeksizin yok ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

ESAD'IN OĞLU LİSTEDE

Pompeo, bugünkü yaptırım kararları kapsamında General Zuheyr Esed ve Zuheyr Esed'in oğlu Kerem Esad'ın yanı sıra Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ı de listeye aldıklarını bildirdi.

Ayrıca rejim ordusuna bağlı 1. Kolordunun da yaptırımlara dahil edildiğini belirten Pompeo, "Kurbanlarının anılarını taze tutarken Beşar Esad ve rejiminden, zulümlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz. Esad'ın gereksiz ve acımasız savaşının bitme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı kapsamında, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması çağrısında bulunan Pompeo, şunları kaydetti:

"Sezar Yasası ve diğer Suriye yaptırımları, Suriye halkına zarar vermeyi amaçlamamakta ve halka insani yardımı ya da Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrarı sağlama çalışmalarımıza engel olmayı hedeflememektedir."

ESAD VE EŞİ DE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Haziran'da da yine Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında, Beşar Esad ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Pompeo, yaptırımların devam edeceğini ve Esed rejiminin BMGK'nin 2254 sayılı kararına uygun bir çizgiye gelene kadar baskıyı artıracaklarını bildirmişti.

"SEZAR SIZINTILARI" DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

ABD Kongresinde Aralık 2019'da kabul edilen ve 180 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen yasanın adındaki "Sezar" ifadesi, 2014'te Esad rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kullanılmıştı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmıştı.

Söz konusu fotoğraflar, Esad rejiminin, sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.