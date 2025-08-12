Habertürk
        ABD enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        ABD enflasyonu açıklandı

        ABD'de enflasyon aylık yüzde 0.2 ile beklentiye paralel, yıllık bazda ise yüzde 2.7 ile beklentinin hafif altında gerçekleşti

        Giriş: 12.08.2025 - 15:46 Güncelleme: 12.08.2025 - 15:47
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuz ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak aylık yüzde 0.2, yıllık ise yüzde 2.7 arttı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, bu oranlar sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 2.8’lik piyasa beklentilerine yakın gerçekleşti.

        Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek TÜFE, aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.1 artış gösterdi. Beklentiler yüzde 0.3 ve yüzde 3 seviyesindeydi.

        Temmuz ayında, genel endeksteki artışın büyük bölümü barınma maliyetlerindeki yüzde 0.2’lik yükselişten kaynaklandı. Aylık bazda gıda fiyatları değişmezken, enerji fiyatları yüzde 1.1 geriledi. Gümrük tarifelerine duyarlı yeni araç fiyatları sabit kaldı, ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları ise yüzde 0.5 yükseldi. Ulaşım ve sağlık hizmetleri kalemlerinde yüzde 0.8’lik artış kaydedildi.

