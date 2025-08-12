ABD enflasyonu açıklandı

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuz ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak aylık yüzde 0.2, yıllık ise yüzde 2.7 arttı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, bu oranlar sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 2.8’lik piyasa beklentilerine yakın gerçekleşti.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek TÜFE, aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.1 artış gösterdi. Beklentiler yüzde 0.3 ve yüzde 3 seviyesindeydi.

Temmuz ayında, genel endeksteki artışın büyük bölümü barınma maliyetlerindeki yüzde 0.2’lik yükselişten kaynaklandı. Aylık bazda gıda fiyatları değişmezken, enerji fiyatları yüzde 1.1 geriledi. Gümrük tarifelerine duyarlı yeni araç fiyatları sabit kaldı, ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları ise yüzde 0.5 yükseldi. Ulaşım ve sağlık hizmetleri kalemlerinde yüzde 0.8’lik artış kaydedildi.