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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim 2022 ABD enflasyon oranı beklentisi nedir?

ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri için geri sayım başlamış durumda. Küresel piyasalarda gözler ABD'nin ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. ABD'de eylül verilerine göre aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. İşte ABD enflasyon oranı beklentisi hakkında detaylar...

Giriş: 10.11.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • ABD enflasyon rakamları verileri bekleniyor. Piyasaları etkileyecek Amerika enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Eylül ayında artış gösteren enflasyon oranının bu ay yüzde kaç açıklanacağı sorgulanıyor. İşte ABD ekim ayı enflasyon beklentisi ve açıklanacağı tarih...

  • ABD EKİM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ekim ayı ABD enflasyon oranlarının 10 Kasım Perşembe günü TSİ 14:30'da açıklanacak.

  • ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

    Küresel piyasalarda, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlikle negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor.

  • Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.

    Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

  • Öte yandan ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçlarından, Kongre'yi kimin kontrol edeceği henüz netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi pay piyasalarında risk iştahının düşmesine neden oldu.

    Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nin kısa süre önce borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladığını belirterek, seçim sonuçları netleştikten sonra borç tavanı hesaplaşmasının piyasaları sarsabileceğini belirtti.

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