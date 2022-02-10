ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı TÜFE

ENFLASYON VERİSİ TAHMİNİ

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları açıklamada marttaki faiz artırımının büyüklüğü için bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin önemine işaret ederken, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,2 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.