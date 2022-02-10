Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omicron varyantının yayılımına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durumun ABD Ocak ayı enflasyon rakamlarına yansıyıp yansıyamayacağı ise merak konusu...



ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Piyasalar hafta başından bu yana ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verileri, 10 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Bu haftanın en kritik verisi olan rakamlar, bugün Türkiye saati ile 16:30’da belli olacak.