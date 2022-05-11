ABD ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI: GIDA ARTTI ENERJİ DÜŞTÜ



Bürodan yapılan açıklamaya göre nisanda enflasyona en büyük katkı barınma, gıda, uçak bileti ve yeni araç fiyatlarındaki yükselişlerden geldi. Gıda fiyatları aylık olarak yüzde 0.9 yükseldi. Böylece gıda fiyatları 17 ay üst üste yükselmiş oldu. Nisan ayında süt ürünlerinde yaşanan yüzde 2.5'lik artış bu kalemde 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat yükselişi oldu.



Buna karşılık aylık olarak enerji fiyatları nisanda yüzde 2.7 geriledi. Bu gerileme benzin fiyatlarındaki yüzde 6.1'lik düşüş sayesinde yaşandı.



Mart ayında yüzde 0.3 yükselen çekirdek enflasyondaki artış ise nisanda yüzde 0.6'ya çıktı.