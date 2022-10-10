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ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? ABD Eylül enflasyon verileri ne zaman belli olacak?

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül 2022...

Dünya ekonomisi ABD'nin Eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Ülkemizde de milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin ayrıntılar belli oldu. ABD'de Ağustos ayında gerileyen enflasyonun bir kez daha düşüp düşmeyeceği ve söz konusu rakamların ne zaman açıklanacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik...

10.10.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • ABD'de gözler Eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye'deki enflasyon rakamlarının 3 Ekim Pazartesi günü duyurulmasınn piyasada ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. İşte, şimdiden merakla beklenen ABD Eylül ayı enflasyonu ile ilgili bilgiler...

  • ABD EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Eylül ayı ABD enflasyon oranlarının 13 Ekim Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

     

  • ABD’DEN ENFLASYON AĞUSTOS'TA GERİLEMİŞTİ!

    ABD'de enflasyon Ağustos'ta yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilese de tahminleri aşmıştı. 

  • ABD EYLÜL AYI ENFLASYONU NASIL OLACAK?

    ABD'de Eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon rakamı dolara olan talebi artırabilir. 

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