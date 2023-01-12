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ABD enflasyon rakamları açıklanıyor! 2022 Aralık ayı ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

2022 Aralık ayı ABD enflasyon rakamları açıklanıyor!

ABD enflasyon rakamları ekonomistlerin gündeminde yer alıyor. Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altına gelen ABD enflasyon rakamlarının Aralık ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 Aralık ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı saat...

Giriş: 12.01.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD enflasyon rakamları için geri sayım başladı. FED, geçtiğimiz yıl artış gösteren enflasyon nedeniyle peş peşe faiz artırımına gitmişti. Amerika'daki resesyon endişe yaratırken gözler "2022 Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022 Aralık ABD enflasyon verisi beklentileri ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...

  • ABD ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

    Ekonomistler, enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

    ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan'ın analizine göre, yüksek faiz oranlarının ürünlere, hizmetlere ve iş gücüne olan talebi yavaşlatmasıyla ABD'nin gelecek yılın sonuna kadar hafif bir resesyona girme olasılığı bulunuyor.

    ABD için 2023 yılı ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor.

     

    Enflasyonun zirveden hızlı bir şekilde düşeceği ancak 2023 sonunda Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalacağı öngörülüyor. Ülkede iş gücü piyasasının da daha yavaş büyüme ortamında gevşemeye başlayacağı tahmin ediliyor.

  • ABD ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aralık ayı ABD enflasyon oranlarının 12 Ocak Perşembe günü saat 16:30'da açıklanması bekleniyor.

  • KASIM AYINDA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

    Piyasaların heyecanla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

    ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında geldi.

  • Verinin ardından dolar küresel olarak yüzde 1 değer kaybetti, ons altın 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 1086 TL ile rekor kırdı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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