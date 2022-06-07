Dünya piyasalarında gözler bir kez daha ABD enflasyon rakamlarının nasıl olacağına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak en çok; ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta ve hangi açıklanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...