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        Haberler Merak Edilenler ABD enflasyon rakamlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı ABD enflasyon verisi nasıl olacak? ABD TÜFE rakamları - Merak Edilenler Haberleri

        ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? 2023 Temmuz ayı ABD enflasyon verisi beklentisi...

        ABD Temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin beklenen tarih geldi çattı. Tüm dünya ekonomisinde de yansımaları olan söz konusu verilerle ilgili en çok; ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklenti nasıl gibi aramalar yapılıyor. İşte, ABD 2023 Temmuz ayı enflasyon verilerine dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 16:50
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        • 1

          ABD'de 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamları için geri sayıma geçildi. Türkiye'deki enflasyon verilerinin 3 Ağustos tarihi itibariyle yayınlanması ile beraber piyasalarda ABD enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. İşte, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de beklenen ABD Temmuz ayı enflasyonuna dair ayrıntılar...

        • 2

          ABD 2023 TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2023 Temmuz ayı ABD enflasyon oranlarının 10 Ağustos Perşembe günü saat 16:30'da açıklanması bekleniyor.

        • 3

          ABD HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NASIL OLMUŞTU?

          ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi. Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,3 iken yıllık beklentisi yüzde 3,1 olarak belirtilmişti.

        • 4

          Gelen veriler beklentilerden daha iyi gelerek, ekonomide düzelme sinyali verdi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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