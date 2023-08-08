ABD'de 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamları için geri sayıma geçildi. Türkiye'deki enflasyon verilerinin 3 Ağustos tarihi itibariyle yayınlanması ile beraber piyasalarda ABD enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. İşte, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de beklenen ABD Temmuz ayı enflasyonuna dair ayrıntılar...