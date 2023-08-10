Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem ABD enflasyon oranları 2023 | Temmuz ayı ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        ABD enflasyon oranları bekleniyor! 2023 Temmuz ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı gün ve saat merak konusu oldu. Küresel piyasalara yön verecek olan ABD TÜFE - TÜFE enflasyon rakamları açıklanıyor. Haziran ayında yüzde 3 olan ABD enflasyon oranları beklentilerin altında kaldı. Haziran ayında Mart 2021 'den bu yana en düşük seviveye gerileyen ABD enflasyonunun Temmuz ayında ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte 2023 Temmuz ABD enflasyon rakamlarına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD enflasyon rakamları için geri sayım başladı. FED faiz politikasında belirleyici olan ABD enflasyon rakamları Haziran ayında yüzde 3 oranı ile 2021 Mart ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD Merkez Bankası FED faizi yüzde 5,25'ten yüzde 5,50 oranına yükseltirken gözler "Temmuz ayı ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz ayı ABD TEFE - TÜFE enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve enflasyon beklentisine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD enflasyon rakamları 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.00'te açıklanacak.

        • 3

          ABD HAZİRAN AYI ENFLASYON KARARI

          Haziran ayında ABD enflasyonu yüzde 3 olurken; veriler beklentilerin altında kaldı. Böylece ülkede yıllık enflasyon Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.2 arttı. Enflasyon verilerinin ardından ABD borsalarında yükseliş gözlendi. Dolar endeksi düşerken; altında ise yükseliş kaydedildi.

        • 4

          Beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyonunun, daha önce yüzde 9’a kadar çıkan ve Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşan enflasyonu düşürmeye çabalayan Fed’e nefes aldırabileceği kaydedildi. Bazı uzmanlar haziran verilerinin enflasyonda sakinliğe işaret ettiğini dile getirirken; hesaplamalarda önemli bir kalemi oluşturan barınma maliyetlerinin düşmesiyle enflasyondaki gerilemenin de sürmesi bekleniyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Habertürk Anasayfa