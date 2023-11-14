ABD enflasyon beklentisi açıklandı! 2023 Ekim ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. New York Fed'in yayımladığı ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 3,6'ya geriledi. Ekonomi gündemini takip edenlerin gözler "ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Ekim ABD enflasyon verileri ile ilgili detaylar...
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Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Bugün açıklanacak enflasyon verileri Fed'in para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu verecek. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, 2023 Ekim ayı ABD enflasyon beklentisi ile ilgili bilgiler...
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ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD enflasyon verileri 14 Kasım 2023 Salı günü saat 16.30'da açıklanacak.
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ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik fiyatlamalardaki öneminin korurken, faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde kalacağına dair soru işaretleri de varlığını sürdürüyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin farklı etkinliklerde yapacakları konuşmalarından bankanın önümüzdeki süreçte atacağı adımlara yönelik ipucu aranacağını söyledi.
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ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini anımsatan analistler, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.
Analistler, ABD Kongresinde federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamaması durumunda hafta sonu hükümetin kısmen kapanma riski olduğunu vurgulayarak, uzun süreli bir kapanmanın da ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı 2024 mali yılının ilk ayı olan ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu.
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Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin "Aaa" olan kredi notunu teyit ederken durağan olan not görünümünü "negatif" olarak revize etmesi kararının ardından ABD hükümetinin, mali gücüne yönelik risklerin de yakından izlendiğini ifade etti.
New York Fed'in yayımladığı ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 3,6'ya geriledi.