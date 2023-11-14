ABD enflasyon beklentisi açıklandı! 2023 Ekim ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini anımsatan analistler, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Kongresinde federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamaması durumunda hafta sonu hükümetin kısmen kapanma riski olduğunu vurgulayarak, uzun süreli bir kapanmanın da ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı 2024 mali yılının ilk ayı olan ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu.