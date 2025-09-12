Habertürk
        Haberler Ekonomi Enerji ABD Enerji Bakanı Wright: Nükleer füzyon yakında dünyaya güç verecek - Enerji Haberleri

        ABD Enerji Bakanı Wright: Nükleer füzyon yakında dünyaya güç verecek

        ABD Enerji Bakanı Chris Wright BBC'ye yaptığı açıklamada, gezegenin ısınmasına yol açacak emisyonlar konusunda çok fazla endişelenilmemesi gerektiğini çünkü yapay zekanın 5 yıl içinde nükleer füzyonun kontrol altına alınmasını sağlayacağını öne sürdü

        Giriş: 12.09.2025 - 14:16 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:16
        "Nükleer füzyon yakında dünyaya güç verecek"
        ABD Enerji Bakanı Chris Wright BBC'ye verdiği özel röportajda nükleer füzyondan enerjinin bahsedildiği kadar uzun sürmeyeceğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Chris Wright, BBC'den İklim Editörü Justin Rowlatt'e verdiği röportajda, bu teknolojinin önümüzdeki 8 ila 15 yıl içinde dünya çapındaki elektrik şebekelerine güç sağlamasını beklediğini ve hızla sera gazı azaltımında büyük bir itici güç haline geleceğini söyledi.

        Atomların bir araya gelmesiyle açığa çıkan enerjinin kullanılmasıyla çok büyük miktarlarda düşük karbonlu enerji üretilebilse de çoğu bilim insanı ticari füzyon santrallerinin henüz çok uzağımızda olduğuna inanıyor.

        Wright, "Yapay zeka ve ABD'deki ulusal laboratuvarlar ile özel şirketlerdeki gelişmeler sayesinde, önümüzdeki 5 yıl içinde füzyon enerjisinden çok yönlü olarak nasıl yararlanılacağına dair bir yaklaşıma sahip olacağız. Bu teknoloji, 8 ila 15 yıl içinde elektrik şebekesinde olacak" dedi.

        Bilim insanları, Wright'ın üniversitede üzerinde çalıştığı nükleer füzyonun, bir gün atmosferimizi ısıtmadan büyük miktarda enerji üretebileceğine inanıyor. Ancak bunun oldukça karmaşık bir süreç olduğuna ve bu nedenle kısa sürede olamayacağına vurgu yapıyor.

        Bakan röportajında ayrıca İngiltere hükümetine yeni petrol ve gaz lisansları vermesi çağrısında bulunurken, Trump Yönetimi'nin Avrupa'nın Çin'in yenilenebilir enerji teknolojilerine bağımlılığı konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu da söyledi. Wright konuşmasında "Çinliler enerji sisteminizde olup biteni kontrol edebilir gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

        Wright Donald Trump'ın, İngiltere ve Avrupa'nın fosil yakıtlardan düşük karbonlu enerjiye geçiş çabalarının sanayisizleşmeye yol açtığı ve vatandaşlarını yoksullaştırdığı yönündeki sözlerini tekrarladı.

        NÜKLEER FÜZYON NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

        Nükleer füzyon kısaca iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturmasıyla meydana geliyor. Oluşan tek bir çekirdeğin kütlesi iki orijinal çekirdeğin toplam kütlesinden daha küçük olduğu için geriye kalan kısım enerji olarak açığa çıkıyor.

        BBC'de yer alan bilgiye göre bilim insanları aslında uzun süredir nükleer reaksiyonların meydana gelme prensibini çözdü ve 1930'lu yıllardan beri bunu taklit etmeye çalışıyor. Fakat bu reaksiyonu tetiklemek için harcanan enerji, elde edilen enerjiden daha fazla olacağından bir kaynak haline dönüştürülemedi. Ancak enerji ihtiyacının fosil yakıtlar yerine nükleer füzyon ile karşılanması aslında bir anlamda 'sonsuz enerji kaynağı' anlamına geliyor.

