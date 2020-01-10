AA

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Enerji Bakanı Brouillette ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede "ikili enerji ilişkilerini" ele aldıklarını aktaran Barzani, ABD'nin IKBY'deki enerji sektörüne yönelik yatırımlarını artırması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Enerji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Brouillette'in Barzani'ye Amerikan şirketlerinin IKBY'deki rolünün güçlendirilmesi için ülkesinin enerji konusundaki desteğine yönelik mesajlar ilettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tarafların bölgenin enerji güvenliğinin artırılması için sahadaki koordinasyona öncelik verilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker de dün Erbil'i ziyaret etmişti. Schenker, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.

İran ile ABD arasında Irak üzerinden yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde, Amerikalı yetkililerin IKBY ziyareti ve temasları dikkati çekiyor.