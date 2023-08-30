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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilerin altında büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilerin altında büyüdü

        ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilerin altında büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:25 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:25
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        ABD bu yılın ikinci çeyreğinde büyüdü 
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        ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,1 arttı.

        Söz konusu dönemde büyüme verisinde aşağı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüdüğü yönündeydi.

        Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdüğü kaydedilmişti.

        Ülke ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme performansı göstermişti. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, eyalet ve yerel hükümet harcamaları ve federal hükümet harcamalarındaki yükseliş ile ithalattaki düşüş etkili oldu. İhracat, konut sabit yatırımları ve özel stok yatırımlarında ise azalış kaydedildi.

        İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda, özel stok yatırımı ve konut dışı sabit yatırımlardaki aşağı yönlü revizyon belirleyici oldu.

        Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Beklentilerin altında artan verinin bu dönemde 2,6 yükselmesi bekleniyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye revize edildi. Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 3,8 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetmişti.

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