Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdü 

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydetti

Giriş: 29.06.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdü 
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,4 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın birinci çeyreğinde yüzde 1,1, mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 1,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

İlk çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede; tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde özel envanter yatırımı ve konut sabit yatırımında ise azalış kaydedildi. İthalat da bu dönemde arttı.

Birinci çeyreğe ait nihai verilerde, ihracat ve tüketici harcamaları yukarı yönlü revize edilirken, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ve ithalat verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2'den 4,1'e çekildi. Bu dönemde yüzde 4,2 artması beklenen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 yükselmişti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 5'ten 4,9'a düşürüldü.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 5 artması yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,4 artış kaydetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14 torunu var!
48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14 torunu var!
Kalp yetersizliği olan hastalara bayramda
Kalp yetersizliği olan hastalara bayramda "et ve tuz" uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı mesajı
Finlandiya, Covid-19'u
Finlandiya, Covid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.