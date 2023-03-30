Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüdü

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti

Giriş: 30.03.2023 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüdü
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,6 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde aşağı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 2,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğü, şubat ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 2,7 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6'lık daralma gösterirken, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2022 genelinde ise yüzde 2,1 büyüdü. ABD ekonomisi, 2021'de yüzde 5,9 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, özel stok yatırımı, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırım, federal hükümet harcamaları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde konut, sabit yatırım ve ihracat ise azaldı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait GSYH'deki revizyonda ise ihracat ve tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonlar belirleyici oldu.

Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,7 olarak korundu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e revize edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Yazıcıoğlu davasını açığa kavuşturacaklarla yürüyeceğiz"
MGK toplantısı başladı
MGK toplantısı başladı
Fırtınada düşen biriket parçası can aldı!
Fırtınada düşen biriket parçası can aldı!
Babürname yapay zekaya yüklenirse...
Babürname yapay zekaya yüklenirse...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.