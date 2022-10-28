ABD ekonomisi direncini gösterdi

AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ohio ziyaretinde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin yüksek enflasyon ve önemli küresel ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu belirten Yellen, Amerikalıların yükselen fiyatların yaşam standartlarına zarar vermesinden endişe duyduğunu, bu nedenle Biden yönetiminin en önemli ekonomik önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi.

Yellen, "Ancak bu zorluklar karşısında bile, Başkan Biden'ın ekonomik planıyla desteklenen ekonomimiz dirençli olmaya devam ediyor. Bu direnç, üçüncü çeyrekte ekonomimizde sağlam bir büyüme olduğunu gösteren GSYH raporuyla kanıtlanmıştır. Küresel zorluklara rağmen ABD'nin ekonomik gücünün geniş işaretlerini görüyoruz." dedi.

Bir resesyon beklemediğini belirten Yellen, ancak ABD hükûmetinin ekonomik zayıflığa yanıt verecek mali kapasitesinin olduğunu kaydetti.

Yellen, büyümenin yavaşladığını görmek istediklerin, bunun enflasyonu kontrol altına almanın bir parçası olduğunu ifade etti.

İş gücü piyasasının gücünü korurken enflasyonu düşürmenin bir yolu olduğunu yineleyen Yellen verilerin görmek istedikleri şeyle tutarlı olduğunu aktardı.

Yellen, ekonominin daha da yavaşlamasını beklediğini ve hükûmetin gerekirse yanıt verecek mali alana sahip olduğunu, ancak bunun para politikasına ters düşmemesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığının öncü verilerine göre, GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 arttı.

Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, bu dönemde yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık daralmanın ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,6 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti.