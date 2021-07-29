ABD ekonomisi büyümeye devam ediyor

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ABD ekonomisi aşılamanın hızlanması ve hükümet yardımlarıyla ikinci çeyrekte yıllık yüzde 6.5 büyüdü ancak yüzde 8'in üzerindeki beklentinin altında kaldı. Buna rağmen ABD ekonomisinin büyüklüğü pandemi öncesi seviyeyi aştı.

Perşembe günkü Ticaret Departmanı raporu, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının - toplam mal ve hizmet üretiminin - Nisan-Haziran döneminde, yılın ilk çeyreğinde zaten güçlü olan yüzde 6,3 yıllık büyüme oranını da geçmiş oldu.

Bunun yanı sıra ABD ekonomisinin temel taşıyıcısı olan tüketici harcamalarının bu çeyrekte de güçlü seyrettiği görüldü ve yıllık yüzde 11.8 arttı. Hizmetler harcamaları da yıllık yüzde 12 arttı.

2021 yılının tamamı için ABD ekonomisinin büyümesinin yüzde 7'yi bulabileceği tahmin ediliyor. Beklentiler karşılandığı takdirde ABD, 1984 yılından bu yana en güçlü büyümeyi kaydedecek ve son 74 yılın en kötü performansı olan 2020 yılındaki pandemi kaynaklı yüzde 3.4'lük daralmayı da telafi etmiş olacak.

Öte yandan, önceki ay 12 bin olan günlük vaka sayısının delta varyantı nedeniyle 60 binlere çıkmasının ekonomi üzerinde tehdit oluşturduğunu ifade eden analistler artışın devam etmesi takdirde tüketicinin harcamaları kısması nedeniyle ekonomideki toparlanmanın yavaşlayabileceği endişesini dile getiriyor.

Ekonomideki toparlanma iş gücü piyasasına da yansırken, geçen ay 850 bin istihdam yaratıldı. Ortalama saatlik ücretler de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.6 oranında yükseldi. İstihdam piyasasındaki istikrarlı toparlanmaya rağmen ABD'deki işsizlik yüzde 5.9 ile pandemi öncesindeki yüzde 3.5 seviyesinin hayli üzerinde ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 6.8 milyon istihdam kaybı söz konusu.