ABD'e Cumhuriyetçi Temsilci Steve Scalise, Temsilciler Meclisi Başkanlığına aday

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Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Scalise, temsilcilere hitaben kaleme aldığı mektupta, dün Kevin McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden alınmasının ardından boşalan koltuğa aday olduğunu duyurdu.

Scalise, "Başkan (Joe) Biden'ın başarısız liderliği altında ülkemiz uçurumun eşiğine itiliyor." diyerek, Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi.

"Başkalarının imkansız olduğunu düşündüğü yerlerde fikir birliği oluşturmak için parti grubumuzda farklı bakış açılarını bir araya getirme konusunda kanıtlanmış bir geçmişim var." ifadesini kullanan Scalise, Cumhuriyetçi üyelerden kendisine destek olmalarını talep etti.

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından dün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devraldı.

Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir