ABD, dört Ukraynalı yetkiliye yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerinde bulunmakla suçladığı mevcut ve eski Ukraynalı dört yetkiliye yaptırımlar uyguladığını açıkladı.
Üst düzey bir yetkili, "Bu eylemlerle Rusya'yı karşı koymayı beklemiyoruz, ancak bunu yapmak için adımlar atıyoruz. Bu, Rusya'nın Ukrayna içindeki istikrarsızlaştırma çabalarını belirleme, ifşa etme ve baltalama çabalarında Ukrayna hükümetinin yanında olduğumuzu gösteriyor" dedi.
"RUSYA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORLAR"
Hazine Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna parlamentosunun iki üyesi Taras Kozak ve Oleh Voloshyn'in yanı sıra eski yetkililer Volodymyr Oliynyk ve Vladimir Sivkovich'i hedef aldığını söyledi.
Hazine, bu kişilerin Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) doğrultusunda hareket ettiğini ve Rusya'nın ABD de dahil olmak üzere egemen ülkeleri istikrarsızlaştırma kampanyasında rol oynadıklarını söyledi.
Hazine, Kozak'ın Ukrayna'daki haber kanallarını kontrol ettiğini ve FSB'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in yakın çevresinin kıdemli üyelerini karalama planlarını desteklediğini ve onu kötü yönetimle suçladığını söyledi.
Bir başka üst düzey yetkili, Bakanlığın yaptırım kararının, Washington'un Rus dezenformasyon ve müdahalesini gerçekleştirenleri hedef alan bir eylem olduğunu söyledi.
Yetkili, "Gelecekte Ukrayna'yı işgal ederse, Rusya ve ekonomisine ciddi maliyetler getirmek için müttefikler ve ortaklarla birlikte almaya hazır olduğumuz bir dizi yaptırıma ek" ifadelerini kullandı.
Bir yetkili, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin Rusya'nın SWIFT finans sistemine katılımını hedeflemeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, "Masadan herhangi bir seçeneği kaldırmadık" cevabını verdi.
BİDEN 'FELAKET OLUR' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak bunun sonucunun Rusya için "felaket" olacağını söylemişti.
Biden, Ukrayna'ya halihazırda 600 milyon dolar değerinde askeri mühimmat gönderdiklerine işaret ederek, "Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur." uyarısında bulunmuştu.
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