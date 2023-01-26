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Haberler Dünya ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek - Dünya haberleri

ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

ABD'nin Ukrayna'ya 31 Abrams tankı vereceğini açıklamasının ardından kararın ayrıntılarını paylaşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bu tank desteğinin sadece Ukrayna'nın topraklarını savunması amaçlı verildiğini; saldırı için kullanılmayacağını ifade etti.

Giriş: 26.01.2023 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek - Dünya haberleri
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'ya verilecek tanklar üzerinde de diğer silahlarda olduğu gibi bu ülkenin sadece topraklarını savunmak için kullanması koşulu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya bir tank taburuna denk gelecek şekilde Ukrayna ordusuna 31 M1 Abrams tankı vereceklerini duyurmasından sonra, Dışişleri Basın toplantısında bu tankların Kırım'a yönelik bir operasyonda, Rusya topraklarına veya Belarus'taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.

Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi. Ancak sözcü, "Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna'nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir. Bu en son duyurulan Abrams tankları için de, geçen yıl 24 Şubat'tan önce sağladığımız diğer sistemler, Stinger, Javeline gibi hava savunma ve zır delici sistemler için de geçerlidir." dedi.

ABD'nin bu tankları tedarik etme kararı almakla Rusya'ya karşı ortakları ile birlik içinde olduğunu gösterdiğini söyleyen Price, bu kararın Biden'ın Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile yaptığı görüşme sonunda geldiğini ifade etti.

Price söz konusu kararın "başarılı", "faydalı" ve "yapıcı" bir diplomasinin sonucu olduğunu söyledi.

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