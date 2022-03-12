ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin girişimlerinden memnunuz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi.
Ned Price, Rusya'nın artan saldırılarını esefle karşıladıklarını vurgulayarak, sivil kayıpların artmasından Moskova'nın sorumlu olduğunu ifade etti. Price, Rusya'nın kimyasal silah konusunda da ABD ve Ukrayna'yı suçlayarak kendisine zemin hazırladığını ve "bu oyunu daha önce de gördüklerini" söyledi.
ABD'li sözcü, Rusya ile doğrudan diplomatik sürece artık devam etmemelerini Moskova'nın tutumuna bağlarken, Türkiye, Fransa ve İsrail gibi yakın ortaklarının bu diplomatik süreçleri devam ettirdiğine işaret etti.
"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Price'ın, NATO üyesi olarak süreçte ittifakla birlikte hareket eden Ankara'nın aynı zamanda hem Moskova hem de Kiev ile görüşmelerini sürdürmesinin ve Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimlerinin ne anlama geldiğine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yanıtı şu oldu:
"Bu girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk müttefiklerimiz bu süreçte ABD ile tam koordinasyon ve istişare içinde oldu. Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Antalya görüşmelerinden sonra konuşma fırsatı buldu. Bakan Blinken da Bakan Çavuşoğlu ile görüştü. Koordinasyon içinde yürütülen bu görüşmelerden memnuniyet duyuyoruz."
ABD'li sözcü, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İsrail ve Almanya'nın da bu yönde diplomatik girişimlerinin olduğunu ve bu tür girişimleri desteklediklerini sözlerine ekledi.
UKRAYNA'YA S-300 TEMİN EDİLMESİ
Ned Price, Ukrayna'ya S-300'lerin temin edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, Kiev'e 1 milyar doları geçen savunma yardımı yaptıklarını, ancak hangi silahları temin ettikleri ya da edecekleri konusunda spesifik detaylara girmeyeceğini aktardı.
Price ayrıca Venezuela ile önceden bir anlaşma yapmadıklarını, bu ülkenin 2 Amerikalıyı serbest bırakmasının, petrol satın alma konusuyla bağlantısının olmadığını vurguladı.
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