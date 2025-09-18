Habertürk
Habertürk
        ABD Dışişleri, Norveç'e hafif torpido satışını onayladı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri, Norveç'e hafif torpido satışını onayladı

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Norveç'e 162,1 milyon dolarlık olası hafif torpido ve buna ilişkin ekipman satışına onay verdiği bildirildi

        Giriş: 18.09.2025 - 03:12 Güncelleme: 18.09.2025 - 03:12
        ABD Dışişleri, Norveç'e hafif torpido satışını onayladı
        ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Norveç'e olası askeri ekipman satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Norveç'e 162,1 milyon dolarlık olası hafif torpido ve buna ilişkin ekipman satışına onay verdiği belirtildi.

        Ayrıca açıklamada olası satışın Norveç'in tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı vurgulandı.

