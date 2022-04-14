ABD Dışişleri'nden Türkiye sorusuna yanıt

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında "Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları kaldıracak mı?" ve "Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamaması sorun değil mi?" sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Price, "Bunun için bir cevabım yok. Bildiğiniz gibi, CAATSA yaptırımları kanunla zorunlu kılınan bir mevzuat. Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimiz hakkında Türk müttefiklerimizle görüşme içindeyiz." dedi.
"Yani yaptırımları kaldırmayacak mısınız?" sorusunu ise "Bunun ötesinde diyecek bir şeyim yok." diye yanıtladı.
"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"
Price, "ABD için Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi kabul edilebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi;
"Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulmasına önemli katkılarda bulundu. Türkiye bir NATO müttefiki ve NATO çok sağlam açıklamalar yaptı. NATO ülkeleri, çeşitli destek biçimleri konusunda çok yakın bir koordinasyon içinde. Türkiye ayrıca diplomatik bir ilerleme olup olmayacağını görmek için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmek konusunda çok önemli rol oynadı.
Ne yazık ki, ister Türkiye, ister Fransa, ister Almanya, ister İsrail ya da başkaları, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri çok başarılı olmadı. Bu ülkelerin çaba göstermemesinden değil, Rusya'nın bu çatışmayı diplomasiyle sona erdirmek konusunda ciddi olmamasından kaynaklı."
"TÜRKİYE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNDU"
Gazetecinin, "Yani Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamamasını kabul ediyorsunuz." ifadesinin ardından Price, "Türkiye bağlamında devam eden yaptırım ihlalleri var mı bilmiyorum ama Türkiye önemli katkılarda bulundu. Tekrar söylüyorum, Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bu bağlamda Rus saldırganlığına karşı durmuş, Ukrayna halkını desteklemek için önemli katkı sağlamıştır." dedi.
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