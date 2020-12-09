ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Dışişleri Bakanlığında ABD'nin silah satışlarına ilişkin bir toplantı düzenledi.
BAE'ye silah satışına ilişkin Cooper, "Bu hafta Cuma günü yani 11 Aralıkta, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) F-35 ve MQ-9B'ler ile mühimmatların satışı için Kongre'ye yapılan tebligatın 30 günlük süresi dolmuş olacak. Bu sürece paralel olarak BAE ile teklif ve kabul mektupları üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Bu sonuçlandığında biz de anlaşmayı sonuçlandıracağız. Bu konu devam ederken, Kongre ile de sağlıklı ve verimli bir diyalog sürecindeyiz. Ancak bu süreç tamamlandığında Savunma Bakanlığı ABD sanayiince üretim programları ve teslimat sürelerini konuşmaya başlayabilir". dedi.
İsrail'in resmi olarak bu satışı desteklediğini belirten Cooper, İran'ın BAE ile İsrail arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratmaya çalıştığını, savundu.
Kongre'nin BAE'ye F-35 satışına karşı çıktığına ilişkin bir soruya ise Cooper, satış değerlendirmesinin gelişmelere göre yapıldığını ve İsrail ile yapılan anlaşmanın BAE ve bölge ülkelerinde bir değişim etkisini beraberinde getirdiğini iddia etti.
Satış onayının ABD'nin, İsrail'in askeri niteliksel üstünlüğüne yönelik bağlılığına zarar vermediğini ifade eden Cooper, "Kongre ile görüşmelere devam ediyoruz. Onların ortaya koydukları kaygıları dikkate almaya devam ediyoruz ve bu satışların zorunluluğu ve faydaları konusunu tam anlamalarını sağlamak istiyoruz." dedi.
Geçen ay, ABD'nin New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ve Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, BAE'ye F-35 dahil 23 milyar doları aşkın 4 paket silah satışını içeren Dışişleri Bakanlığı onayına karşı 4 Ret Karar Tasarısı sunmuştu.
Ayrıca, ABD’nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, BAE'ye F-35 uçaklarının satışını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!