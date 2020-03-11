AA

Afganistan Barış sürecine ilişkin yazılı açıklama yapan Ortagus, geçen hafta imzalanan ABD-Taliban Anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi'nin dün itibarıyla başladığını ifade etti.

Ortagus, Afgan taraflar arasındaki görüşmelerin başlamak üzere olduğunu ancak son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her iki adayın da kazandığını iddia ederek, bunun yapılacak görüşmeleri yönetecek ulusal müzakere ekibinin belirlenmesini geciktirdiğine dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; Sözcü Ortagus, şunları kaydetti:

"Taliban'ın koalisyona ve şehirlere yönelik saldırıları durdurmak için adımlar attığını kabul ediyoruz ancak başka zorluklar devam ediyor. Taliban, kırsalda çok fazla Afgan öldürürken, yüksek düzeydeki bu şiddet kabul edilemez. Bu değişmek zorunda. Bu düzeylerdeki şiddet, her iki tarafı da kısır döngüye sokma, hiç kimseye fayda sağlamamaya ve barışı baltalama riski taşımaktadır."

AFGANİSTAN'DA BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATAN ANLAŞMA

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.