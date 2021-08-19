AA

Price, günlük basın brifinginde, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan şimdiye kadar 7 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Şu an havalimanında işlemleri tamamlanan 6 bin kişinin olduğunu dile getiren Price, bu kişilerin de kısa sürede uçaklara bineceğini ve tahliye edileceğini belirtti.

Price, tahliye işlemlerini hızlandırmak içinse Kabil'e daha fazla konsolosluk çalışanı gönderdiklerini, bazı konsolosluk çalışanlarının ise transit işlemleri için Katar ve Kuveyt'e gönderildiğini ifade etti.

Tahliye için havalimanına erişemeyenlerin durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Price, "Havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok." diye konuştu.