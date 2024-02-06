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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, Putin'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, Putin'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi

        ABD Dışişleri Bakanlığı, eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:26 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:26
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        ABD'den Putin'in Türkiye ziyaretine yorum
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Patel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili soruya, "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız." sözleriyle cevap verdi.

        Türk dış politikasıyla ilgili angajmanlar hakkında yorum yapmaktan çekinen Patel, "Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başarıya ulaşmasındaki etkisine" değindi.

        Patel, "Ukrayna tahılının gitmesi gereken yere ulaşmasının ve bu alanda güvenilir bir ilerleme kaydedilmesinin kritik önemini hissetmeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle hoş karşılanacak bir şey." ifadelerini kullandı.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

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