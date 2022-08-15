ABD Dışişleri'nden F-16 yanıtı

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri ve Pentagon yetkilileri, "Politikamız gereği, Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar önerilen savunma transferleri hakkında kamuya yorum yapmıyor veya onaylamıyoruz" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD VE TÜRKİYE'NİN DERİN SAVUNMA BAĞLARI MEVCUT"

ABD, NATO müttefiki Türkiye ile ortaklığına büyük değer veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ve derin ikili savunma bağları vardır ve Türkiye'nin devam eden NATO ile birlikte çalışabilirliği bir öncelik olmaya devam etmektedir.

"TÜRK VE ABD HEYETLERİ ARASINDA BİR DİZİ TOPLANTI"

Bilindiği gibi Türk askeri heyeti ABD'ye gitti. ABD'li heyet ile bir dizi toplantı gerçekleştiriyor. İki heyet daha önce 3 kez bir araya gelmişti. Washington'da gerçekleşecek toplantılarda ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı konusundaki teknik ayrıntıların ele alınması bekleniyor.

MSB: EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" denildi.

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