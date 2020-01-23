23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinin, seyahat edilirken "yüksek tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.
Açıklamada, bölgede olan veya bölgeye seyahat edecek Amerikan vatandaşlarından, tedbirli olmaları, hasta insanlarla temasta bulunmamaları, hayvanlara yaklaşmamaları ve et ürünlerinden uzak durmaları istendi.
Öte yandan, olası bir hastalık belirtisinde ne yapılması gerektiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması, başka insanlarla temasta bulunulmaması ve hasta halde seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca, Çin yönetimi tarafından ABD vatandaşlarına karşı "keyfi tutuklamalar" ve "çıkış yasaklarının" uygulandığı ileri sürülürken, hastalığa ilişkin uyarıların dikkate alınması istendi.
KARANTİNA ALANI GENİŞLİYOR
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan söz konusu virüsten şu ana dek 639 kişinin etkilendiği belirtilirken, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekiyor.
Virüse bugüne kadar, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında Çin'in tüm eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerinde rastlandı. Bununla birlikte koronavirüs, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.
VİRÜSÜN BELİRTİLERİ
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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