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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini bildirdi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini bildirdi

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan incelemeler ardından Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:08 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:08
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        "USAID programının yüzde 83'ü iptal edildi"
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        Rubio, X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından hedef alınan USAID'in programlarına ilişkin açıklama yaptı.

        USAID'e yönelik 6 hafta süren incelemenin yapıldığını kaydeden Rubio, ajansın programlarından yüzde 83'ünün resmi olarak iptal edildiğini bildirdi.

        Rubio, iptal edilen 5 bin 200 sözleşmenin, ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen on milyarlarca dolar harcamaya yol açtığını kaydetti.

        Geriye kalan yaklaşık 1000 programın Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yönetilmesinin planlandığını ifade eden Rubio, Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) da teşekkür ederek, bu girişimi, "geç kalınmış ve tarihi bir reform" olarak nitelendirdi.

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        USAID ile ilgili tartışmalar

        ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

        Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

        Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

        Daha sonra Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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