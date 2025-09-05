Habertürk
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan suç örgütlerini yok etmek için müttefik ülkelere işbirliği çağrısı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan suç örgütlerini yok etmek için müttefik ülkelere işbirliği çağrısı

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uyuşturucu kaçakçılarını hedef almaya devam edeceklerini ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarda müttefik devletlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 10:31 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:31
        ABD: Uyuşturucu kaçakçılarını hedef alacağız
        Rubio, uyuşturucu kartellerine karşı işbirliğini güçlendirmek amacıyla başladığı Güney Amerika turunun son durağı olan Ekvador'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Ülkesinin Venezuela'dan hareket ettiği belirtilen uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıyı hatırlatan Rubio, "Açıkça söylemek gerekirse bu bir savaş. Katillere ve teröristlere karşı savaş." ifadesini kullandı.

        Rubio, yönetimin müttefik hükümetlere suç örgütlerini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlar düzenlemede yardımcı olmak istediğini aktardı.

        ABD'nin yabancı uyuşturucu kaçakçılarını kendi ülkelerinin rızası olmadan da tespit edip öldürmeye devam edeceğini vurgulayan Rubio, "Bizimle işbirliği yapan hükümetler için buna gerek olmayacak, çünkü onlar bize yardım edecek. Bu insanları bulmamıza ve gerekiyorsa yok etmemize yardım edecekler." dedi.

        Hegseth'ten uyuşturucu kaçakçılarına "aynı sonu paylaşacaksınız" mesajı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun Tren de Aragua çete üyelerini taşıdığı belirtilen Venezuela bandıralı tekneyi vurmakta "tam yetkiye" sahip olduğunu ifade etti.

        Hegseth, "Bir uyuşturucu teknesini batırdık ve 11 narkoterörist artık okyanusun dibinde. Başkaları da böyle bir girişimde bulunursa aynı akıbeti yaşayacak." dedi.

        ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

        Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

        Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmişti.

