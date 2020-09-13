ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etti

Amerikan ve Rum basınında yer alan haberlere göre Pompeo, ziyareti kapsamında Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. Görüşmede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de yer aldı.
Pompeo, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimlerin Doğu Akdeniz'deki sorunlara çözüm getirmeyeceğini söyleyerek, "ABD'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlerden derin endişe duyduğunu" dile getirdi.
Pompeo ayrıca, "Kıbrıs Cumhuriyeti kendi münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon kaynakları dahil doğal kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.
- "Denizlerle ilgili konularda diplomatik çözümden yanayız"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bölgede yükselen tansiyon hakkında telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Pompeo, "Bölgedeki ülkeler güvenlik, enerji kaynakları ve denizlerle ilgili konuları diplomatik yolla ve barışçıl şekilde çözmeliler." diye konuştu.
Pompeo, güvenlik alanında iş birliğinin bölgede daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz, enerji yoluyla birçok ülkeyi bir araya getirme ve yeni pazarlar oluşturma kabiliyetine sahip. Enerji kaynakları, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında paylaşılacak." diye konuştu.
ABD'li bakan ayrıca, "Kıbrıs'ta demirleyen tüm gemilerin Suriye'de insani görev üstlenmediğini biliyoruz, Kıbrıs'tan bu konudaki endişelerimizi dikkate almasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Rum Lider Anastasiadis ise Pompeo'nun ziyaretinin Doğu Akdeniz'de çok önemli gelişmeler yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini kaydetti.
Anastasiadis, ikili müzakereler yoluyla ya da Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, Kıbrıs'ın kuzeyi ile batısındaki deniz alanlarının Türkiye ile sınırlandırılmasına hazır olduklarını Pompeo'ya bildirdiğini kaydetti.
Rum lider, kapalı Maraş ve Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili de Pompeo'yu bilgilendirdiğini söyledi.
Rum Bakan Christodoulides ile Pompeo, güvenlik ve savunma alanlarında daha fazla iş birliğini içeren bir mutabakat zaptı da imzalandı.
- Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi kurulması
Öte yandan, anlaşmayla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, iki ülkenin son iki yılda güvenlik işbirliği konusunda Rum Kesimi ile önemli bir mesafe kat edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu işbirliğini geliştirmek ve ülke içi eğitimlerin imkansız olduğu ülkelerin kapasitelerini iyileştirmeye desteklemek üzere iki ülkemiz Kıbrıs'ta bölgesel bir sınır güvenliği eğitim merkezi olacak Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi'nin kurulması konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu merkezin, ABD ve ortaklarına Kıbrıs Rum Kesimi'ne sınır, liman ve gümrük güvenliği konusunda teknik destek verilmesini sağlayacağı aktarılan açıklamada, birçok güvenlik platformunun kurulacağına ve ABD'nin bu bağlamda Rum Kesimi'ne ekipman desteği sağlayacağı kaydedildi.
,Muhammet İkbal Arslan
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