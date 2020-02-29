29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de yaşanan son gelişmeler sonrası açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli" dedi.
"Türkiye ile iletişim halindeyiz. Türkiye'ye yardım seçeneklerini değerlendiriyoruz" diyen Pompeo, açıklamasında "İnsani erişim sağlanmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm geliştirilmelidir" ifadelerine yer verdi.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 28, 2020
"YARDIMI ETME KONUSUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"
Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve Türkiye arasındaki istihbarat ve askeri ekipman paylaşım kanallarının açık olduğunu belirten yetkili, İdlib'de Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.
Öte yandan İdlib'de düzenlenen saldırılarda rejim ve Rusya arasında yakın iş birliği olduğunu ifade eden bakanlık yetkilisi, rejiminin bölgeye düzenlediği hava saldırılarını Rusya'nın desteği veya onayı olmadan yapabilmesinin mümkün olmadığını savundu.
Diğer yandan yetkili, Türkiye'nin NATO anlaşmasının 5. maddesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığını sözlerine ekledi.
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