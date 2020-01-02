02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerine yönelik yazılı açıklama yayımladı.
Pompeo'nun, İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetleriyle mücadele konusunda gösterdiği kararlılık ve Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınaması sebebiyle Netanyahu'ya teşekkür ettiğini belirten Ortagus, görüşme sırasında ABD ve İsrail arasındaki "güçlü ilişkiye" de vurgu yapıldığını ifade etti.
Bununla birlikte, Ortagus tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, Pompeo'nun Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de telefon görüşmesi yaptığı ve Hizbullah Tugayları olarak tanımlanan İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliğine yaptığı saldırıyı kuvvetle kınadığı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bakan Pompeo, Irak hükümeti tarafından alınan yüksek güvenlik önlemleri için teşekkür ederken, Irak hükümetinin bölgedeki diplomatlarımızın korunması konusundaki sorumluluğuna vurgu yaptı. Bakan, ayrıca Başkan Donald Trump yönetimi olarak Irak'ın özgür ve bağımsız olması konusundaki isteğimize ve bu konudaki yakın iş birliği çabalarımıza dikkat çekti."
Öte yandan Pompeo'nun, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, Katar'ın ABD'ye gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ettiği, Pompeo ve Al Sani'nin bir takım bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.
ABD'nin, Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. ABD karşıtı slogan atan gruptakiler binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.
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