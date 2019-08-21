21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BM Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Pompeo, burada yaptığı konuşmada sık sık hedef aldığı İran'ın "nükleer anlaşmaya ilişkin ihlallerini" ve Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu gemileri listeledi.
AA'nın haberine göre; İran'ı Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'da "terör ve kargaşa yaratmakla" suçlayan Pompeo, şunları söyledi:
"BM Güvenlik Konseyi'nin Ekim 2020'de bitecek İran'a yönelik silah ambargosunu ve (İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını yakından izliyoruz. Tüm dünya da takip edebilir. Dışişleri Bakanlığının websitesinde İran ile ilgili bölümde geri sayım yapan bir saatimiz var. İran'ın terör rejimini güçlendirme kapasitesini kısıtlamak için zaman daralıyor. Uluslararası toplumun İran serbest kaldığında yaratacağı yeni kargaşayı görmek ve bunu engellemek için yeterince vakti var."
"ORTADOĞU'DAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ FİKİRLER GEREK"
Suriye, Yemen, Libya ve İran sorununun çözümü içinse Ortadoğu'da büyük bir iş birliği gerektiğini aktaran Pompeo, "Eski sorunların çözümü için yeni fikirlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen tankerle ilgili bir soruya ise ABD'nin İran'ın Suriye'ye petrol göndermesini engellemek için yaptırımlar çerçevesinde her türlü adımı atacağı yanıtını verdi.
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