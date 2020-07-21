ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının "önlenebilir" olduğunu belirterek, Çin’in bu konudaki tavrını "utanç verici" bulduğunu söyledi.
Pompeo, Londra ziyareti sırasında mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Raab, görüşmede Çin’in Hong Kong’daki eylemlerinin yol açtığı ciddi endişeleri ve İngiltere’nin bu konuda attığı adımı ele aldıklarını belirtti.
Ayrıca Çin’le bağlantılı olarak 5G altyapısı ile koronavirüsten çıkarılan dersi de görüştüklerini aktaran Raab, iki ülke arasında müzakereleri yürütülen serbest ticaret anlaşmasının hem istihdam hem de tüketiciler i çin yararlı olması gerektiğini vurguladı. Raab, İran, Rusya ve Orta Doğu konularını da ele aldıklarını aktardı.
Raab, bir soru üzerine hükümetin Rusya’nın Brexit referandumuna müdahalesini bilinçli olarak araştırmadığı iddiasını reddederek, bunun Avam Kamarası İstihbarat ve Güvenlik Komitesi raporunda yer almadığını, bir milletvekilinin yorumu olduğunu savundu.
Hükümetin, Rusya'nın yol açtığı tehdidin farkında olduğunu ve tespiti halinde bunu kamuoyuna açıkladığını söyleyen Raab, bu konuda "boşvermiş" olmadıklarını ifade etti.
"ÇİN KOMÜNİST PARTİSİNİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"
Pompeo ise konuşmasında ağırlıklı olarak Çin’i eleştirdi. "Önlenebilir" bir salgın yaşandığını ve Çin’in bu konudaki tavrının "utanç verici" olduğunu ifade eden Pompeo, "Başkan Şi, dünyaya yardım etmek yerine Çin Komünist Partisinin iki yüzlülüğünü gösterdi." dedi.
İngiltere’yi Çin firması Huawei ürünlerini ülkenin 5G altyapısında kullanma kararından vazgeçmesini "ilkeli bir yanıt" olarak niteleyen Pompeo, Başbakan Boris Johnson’ın İngiltere halkı için "en iyi olana" karar verdiğini söyledi.
Çabalarının belirli bir şirkete yönelik olmadığı vurgulayan Pompeo, sadece ABD vatandaşlarının verilerini korumak istediklerini belirtti.
Pompeo, İngiltere'nin Çin'e karşı durmak için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soru üzerine, meseleye bu şekilde bakmadığını ifade ederek, ancak "demokrasiye değer veren her ulusun Çin Komünist Partisinin yol açtığı tehdidi anlamasını" beklediğini söyledi.
ABD ve Çin arasındaki mevcut ticaret savaşını savunan Pompeo, "Her ulusun Çin Komünist Partisine her alanda karşılık vermesini istiyoruz. Umarım bir koalisyon kurabiliriz." diye konuştu.
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