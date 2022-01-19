ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ziyareti kapsamında Ukrayna'ya vardı.

Ukrayna - Rusya krizinin gölgesinde Ukrayna'ya destek mesajı veren Blinken'in 19 Ocak’ta (bugün) Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’yla görüşmesi bekleniyor.

Blinken'in Ukrayna ziyaretinin ardından Almanya'ya geçmesi planlanıyor. 20 Ocak’ta Berlin’de olacak olan Blinken, Ukrayna krizi ve ülkenin güvenliğinin sağlanması için mevkidaşı Annelena Bearbock ile görüşecek.