ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

DHA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Konuk Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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