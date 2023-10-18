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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı - Dünya haberleri

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 04:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 04:38
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        "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı"
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        Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

        "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

        Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

        İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Blinken
        #israil
        #Filistin
        #gazze
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