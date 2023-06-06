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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, işbirliği ve bölgesel konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretine başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan öncelikli olmak üzere ikili işbirliği, bölgesel konular ve küresel sorunları görüşmek için Suudi Arabistan ziyaretine başladı.

Giriş: 06.06.2023 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, işbirliği ve bölgesel konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretine başladı
AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken'ın Cidde'ye iniş yaptığını bildirdi.

Miller, Dışişleri Bakanın, Suudi Arabistan'da ülke yetkilileri ve bölgesel ortaklarla bir araya geleceğini kaydetti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin Sudan üzerindeki "acil çalışmalarına" devam edeceğini kaydeden Miller, temel amacın çatışmaya son vermek ve insani yardımın engelsiz ulaşımını sağlamak olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşeceği aktarılmıştı.

Blinken'ın 7 Temmuz'da ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacağı, 8 Temmuz'da ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la birlikte DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilmişti.

ABD'li bakanın ziyareti, ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde Cidde'de Sudan için yürütülen müzakereler devam ederken gerçekleşiyor.

Fotoğraf: AA

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