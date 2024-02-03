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        Haberler Dünya Amerika ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 5. Orta Doğu turu

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 5. Orta Doğu turu

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 03:35 Güncelleme: 03.02.2024 - 03:35
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        Blinken'dan 5. Orta Doğu turu
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        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

        AA'nın haberine göre; açıklamada Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

        İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Antony Blinken
        #haberler
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