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        Haberler Gündem ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 00:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 00:09
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

        Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

        AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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